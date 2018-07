Les joueurs brésiliens favorables au maintien de Tite

Les joueurs brésiliens ont soutenu leur fédération qui a fait part de sa décision d'offrir un nouveau contrat de quatre ans, jusqu'en 2022, au sélectionneur Tite, malgré l'élimination 1-2 en quarts de finale des oeuvres des Diables Rouges.

"Il a fait un travail incroyable", a dit Miranda, le défenseur central et capitaine contre la Belgique. "Il a fait une bonne Coupe du monde avec nous et nous ne pouvons pas juger le travail d'un entraîneur sur un seul match. Je pense qu'il devrait rester, alors le Seleçao serait sur le bon chemin."

Les médias brésiliens ont rapporté dimanche que Tite, 57 ans, était disposé à accepter un nouveau contrat de quatre ans par l'association (CBF). Son contrat actuel s'achève en juillet. S'il restait en poste jusqu'en 2022, il serait le troisième sélectionneur, après Mario Zagallo et Tele Santana, à la tête de l'équipe du Brésil dans deux Coupes du monde.

"Je suis toujours favorable à l'idée de donner du temps à un coach, en particulier avec la Seleçao", a déclaré Renato Augusto, qui a marqué le but brésilien contre la Belgique. "Lui et son équipe ont fait du bon travail et devraient continuer."

Tite a laissé son avenir ouvert dans le sillage immédiat de la perte de l'entreprise. Belgique. Ce n'était que la deuxième défaite de son règne de 26 matchs, ce qui a permis à l'équipe de s'imposer à 20 reprises (4 partages) depuis son entrée en fonction en août 2016 à la suite de la Copa America.

"Lors de la Coupe du Monde, vous êtes toujours en question si vous ne gagnez pas" a estimé l'attaquant Gabriel Jesus. "Mais nous connaissons tous l'importance de Tite et comment il a révolutionné notre football."