Les fans de foot en rêvent, il l'a fait: assister aux Coupes du monde gratuitement

Tous les amateurs de football en rêverait, lui le vit. Depuis vingt ans maintenant, Albert Gianotti assiste à toutes les Coupes du monde gratuitement accompagné de son épouse. Tout ceci grâce à un concours lancé par une marque de soda en 1998 et ce, pour le restant de ses jours.

Le budget qui lui est offert cette année? 5300€. Il a choisi d'assister à Belgique-Tunisie et de découvrir Moscou quatre jours durant. Un nouveau très beau souvenir footballistique qui s'ajoute à une liste déjà bien fournie depuis 20 ans: "Le premier match qu'on est allé voir c'était Belgique - Pays-Bas, le fameux 0-0 en France. La cerise sur le gâteau? On avait mangé avec les épouses des joueurs et nous étions allé à Disney le lendemain avec les joueurs et leur famille."

Albert et sa femme sont allés plus loin aussi, au Japon, en Afrique du Sud, au Brésil: "On est allé les voir au Japon... c'était d'abord un dépaysement total. C'était vraiment une belle histoire aussi, d'autant plus que les Diables avaient gagné contre la Russie. Après en 2006 nous sommes allés en Allemagne. Malheureusement les Diables ne participaient pas nous sommes donc allés voir le quart de finale France-Brésil et je crois que c'est l'un des plus beaux matches de football que j'ai vu dans ma vie. Mais je pense que la plus belle aventure c'était au Brésil, en Afrique du Sud les Belges n'y étaient pas et c'était moins festif. Le Brésil c'était l'ambiance, la ferveur des gens... c'était fabuleux."

Le supporter chanceux compte bien en profiter encore quelques années, "Le plus tard possible, tant que je marche et que j'ai toute ma tête j'irai à chaque Coupe du monde." Avec en ligne de mire de superbes souvenirs.