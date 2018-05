Les Diables rouges s'entraînent en deux groupes séparés ce lundi

Le sélectionneur national Roberto Martinez n'a pas pu compter, lundi pour le début de la deuxième phase de préparation au Mondial 2018, sur Thomas Vermaelen et les frères Romelu et Jordan Lukaku, blessés ou en revalidation.

Seul Simon Mignolet, réserviste avec Liverpool lors de la défaite du club anglais contre le Real Madrid (3-1) en finale de la Ligue des Champions samedi à Kiev, n'était pas présent.

Les Diables se sont entraînés en deux groupes séparés ce lundi mais l'accent sera mis, dès mardi, sur la première rencontre de préparation prévue le 2 juin contre le Portugal à Bruxelles.

Huit Diables, Vincent Kompany, Toby Alderweireld, Mousa Dembélé, Kevin De Bruyne, Christian Benteke, Michy Batshuayi, Nacer Chadli et Christian Kabasele, accompagnés du gardien de but Jens Teunckens mais sans Thorgan Hazard et Jan Vertonghen, présents la semaine dernière, sont montés sur le terrain à 16h.

Le reste du groupe s'est entraîné à l'intérieur.