Les Diables rouges n'ont gagné qu'une seule fois face au Japon

Le bilan des 5 dernières confrontations entre les deux pays est de 2 succès pour le Japon, deux partages et une victoire pour les Belges. Cette victoire a été acquise en novembre 2017 à Bruges.

Ce lundi 2 juillet, les Diables rouges affronteront donc le Japon pour la 6ème fois de leur histoire, la deuxième fois en phase finale de Coupe du Monde (en 2002, les Diables et les Samouraïs bleus s'étaient quittés sur un partage 2-2).

14 novembre 2017 : Belgique-Japon (1-0):

Nous sommes à la 70e minute de jeu et alors qu'on se dirige vers le remplacement de Lukaku par Divock Origi… l’attaquant de Manchester United ouvre le score après un superbe solo de Nacer Chadli sur le flanc gauche. Big Rom inscrit ce jour-là son 31e but en sélection et devient ainsi le meilleur buteur sous la vareuse belge. Depuis lors, il a encore marqué ... 9 buts.

Le Japon, en crise, était à l'époque entraîné par Vahid Halilhodzic qui sera remercié quelques mois plus tard.

Belgique : Mignolet, Kabasele, Vermaelen, Vertonghen, Meunier, De Bruyne (63’ Dembélé), Witsel (84’ Defour), Chadli (84’ J.Lukaku), T.Hazard, Mertens (60’ Mirallas), R.Lukaku (74’ Origi).

Le but : 70’ R.Lukaku (1-0).

-> Le compte-rendu de la rencontre.