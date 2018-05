Les Diables Rouges avec un staff de 39 personnes en Russie

Les Diables Rouges partiront le 13 juin vers la Russie avec un encadrement de 39 personnes pour la Coupe du monde 2018. L'Union belge de football (URBSFA) l'a annoncé lundi.

Outre le sélectionneur national Roberto Martinez, on retrouve dans le staff technique ses assistants Graeme Jones et Thierry Henry alors qu'Erwin Lemmens et Inaki Vergara s'occupent des gardiens. Richard Evans est le préparateur physique et Piet Erauw le manager de l'équipe.

Le président de l'URBSFA, Gérard Linard, sera accompagné de Bart Verhaeghe, Mehdi Bayat et Chris Van Puyvelde, membres de la commission technique. L'encadrement comprend, entre autres, deux analystes, trois cuisiniers, un chiropracteur, un nutritionniste, trois kinésithérapeutes et quatre masseurs.

Président : Gérard Linard

Commission technique : Bart Verhaeghe, Mehdi Bayat, Chris Van Puyvelde

Staff : Roberto Martínez (entraîneur fédéral), Graeme Jones (entraîneur adjoint), Thierry Henry (entraîneur adjoint), Richard Evans (préparateur physique), Erwin Lemmens (entraîneur des gardiens), Iñaki Vergara (entraîneur des gardiens)

Manager d'équipe : Piet Erauw

Analystes : Quentin Govaert, Mousa El Habchi

Santé & Performance : Philippe Rosier (coordinateur ), Kris Van Crombrugge (médecin), Geert Declercq (médecin), Lieven Maesschalck (rehab/kine), Bert Driesen (kine), Geert Neirynck (kine), Dirk Nachtergaele (masseur), Milan D'Hoe (masseur), Eddy Pepels (masseur), Franky De Buyst (masseur), Frederic Rogiers (chiropracteur), Nicolas Paraskevopulos (nutritionniste), Bartel Dewulf (chef-cuisinier), Frédéric Decruyenaere (chef-cuisinier), Louis Coysman (chef-cuisinier)

Matériel: Jurgen Van Der Mijnsbrugge, Hugues Trappeniers, Jean Francart, Guido Van Onsem

Sécurité : Rudi Van Den Block

Communication : Stefan Van Loock (porte-parole), Pierre Cornez (porte-parole KBVB), Brecht Schelstraete (content manager), Jonathan Vanooteghem (content creator), Ken Kamanyo (cameraman)

Administration : Kevin Waegemans