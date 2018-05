Les Diables rouges 3èmes au ranking FIFA, 6èmes pour les bookmakers

Qui succèdera à l’Allemagne, championne du monde en 2014 ? Quatre ans après le Mondial brésilien, la grand messe du ballon rond se déroulera en Russie. Coup d’envoi dans un peu plus d’un mois. Un tournoi auquel participe la Belgique. Les Diables rouges qui, selon les bookmakers, font partie des favoris. Ils sont actuellement dans le top 6.

Christophe Michel, responsable du site internet chez Ladbrokes : "C’est un classement qui est basé sur les résultats FIFA, sur les dernières performances des équipes nationales. On établit des cotes sur base des matchs préparatoires. C’est pour ça qu’on se retrouve en 6ème position."

Ce classement et ces cotes pourraient encore évoluer à l’approche du Mondial. L’une des raisons ? Les sélections ne sont pas encore connues. Les Diables rouges sont-ils réellement favoris de la Coupe du monde ? Pour les bookmakers, la Belgique occupe la 6ème position alors qu’elle figure à la 3ème place du ranking FIFA. Les avis sont partagés, mais le rendez-vous très attendu. Les agences de paris s’attendent à un effet Coupe du monde.

"On estime qu’il y aura une augmentation de 30%. On voit apparaître tous les 4 ans des nouveaux clients. Ce sont des paris nationalistes de personnes qui soutiennent la Belgique et qui veulent tenter leur chance. Ils mettent une petite pièce. On peut dire qu’il y a un petit engouement", précise Christophe Michel.

Les Diables rouges avaient atteint les quarts de finale lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil et à l’Euro 2016 en France.