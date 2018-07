Les Diables remontent des enfers face au Japon et s'offrent un quart contre le Brésil

Alors que les Diables Rouges semblaient incapables de réagir, les montées au jeu de Nacer Chadli et de Marouane Fellaini (en lieu et place de Yannick Carrasco et Dries Mertens , qui vivaient une soirée très compliquée), allaient tout changer, tout comme les... largesses d'une vieille connaissance du football belge, Eiji Kawashima .

Les hommes de Roberto Martinez sont passés par le chas de l'aiguille après avoir perdu le fil du match en début de seconde période. Genki Haragushi (48' 0-1) et Takashi Inui (52' 0-2) profitaient de l'apathie et des erreurs de la défense belge pour placer le Japon aux commandes.

Une fin de match complètement folle

Romelu Lukaku et Eden Hazard - © DIRK WAEM - BELGA

C'est d'abord Jan Vertonghen, fautif sur le premier but japonais qui, d'une reprise de la tête à la trajectoire improbable, allait rendre espoir aux Diables (69' 1-2).

Remis en selle par ce but tombé de nulle part, les Diables mettaient alors les bouchées doubles pour inquiéter leurs adversaires et recoller rapidement au score grâce à Marouane Fellaini, parfaitement servi par Eden Hazard (74' 2-2).

Dans une fin de rencontre disputée sous haute tension, les Belges arrachaient la victoire et la qualification dans les arrêts de jeu (94') grâce à une contre-attaque d'anthologie : relance rapide de Thibaut Courtois, sprint balle au pied de Kevin De Bruyne, centre tendu de Thomas Meunier, feinte de Romelu Lukaku et but plein de sang-froid de Nacer Chadli. Du grand art, et une éclaircie de génie dans la grisaille de ce lundi soir !

Autre motif de satisfaction : pas le moindre Diable Rouge n'a écopé d'un carton jaune, ce qui signifie que Roberto Martinez pourra compter sur son effectif au complet pour affronter le Brésil vendredi soir à Kazan.