Les adversaires des Diables se préparent pour le Mondial

Alors que les Diables Rouges disputeront leur seul match amical du mois de mars face à l'Arabie Saoudite mardi prochain, chacun des membres du groupe de la Belgique pour le Mondial jouera à deux reprises lors de cette trêve internationale

L'Angleterre affrontera d'abord les Pays-Bas à Amsterdam (23/03). Gareth Southgate a décidé de sélectionner 4 gardiens pour ces matches amicaux. Avec Joe Hart sur le déclin depuis son départ de Manchester City, le sélectionneur ne dispose plus d'un réel N.1. Il a donc repris Jordan Pickford et Jack Butland, en ajoutant Nick Pope, artisan de la belle saison de Burnley en Premier League.

Le sélectionneur anglais devra également composer avec une arrière-garde inexpérimentée. Au total, les défenseurs repris totalisent 27 sélections, dont 22 pour John Stones à lui tout seul. Les Three Lions devront également se passer de leur attaquant vedette Harry Kane, blessé à la cheville. Les Pays-Bas, absents du Mondial, sont en reconstruction. L'Angleterre devra également affronter l'Italie (27 mars), autre nation manquant à l'appel en Russie.

Le Panama, premier adversaire des Diables au Mondial, affrontera le Danemark de Christian Eriksen jeudi. Roberto Martinez, interrogé à ce sujet, avait indiqué: "Le Panama a éliminé les Etats-Unis, une institution dans la zone CONCACAF. L'équipe comprend beaucoup de joueurs de Major League Soccer (MLS). Ce championnat sera au milieu de la saison au moment du Mondial. Les joueurs seront donc en pleine forme." Roberto Martinez se méfie donc d'Hernan Dario Gomez et de ses hommes, qui affronteront également la Suisse le 27 mars.

Quant à la Tunisie, elle sera confrontée à l'Iran (23 mars) et au Costa Rica (27 mars). Ces deux adversaires, qualifiées pour le Mondial, représentent un test intéressant pour cette équipe "avec beaucoup d'enthousiasme et de qualités techniques", indiquait Martinez. Les Aigles de Carthage ne s'étaient plus qualifiés pour un Mondial depuis 2006.