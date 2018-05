Les 5 principaux enseignements de la liste de 28 Diables de Roberto Martinez

La (demi-)surprise est évidemment l’absence de Radja Nainggolan dans la liste. Et ce, même si on savait que la relation n’a jamais été bonne entre le Ninja de la Roma et Roberto Martinez. Il semble être victime du principe d’EQUILIBRE cher au sélectionneur national.

Ce dernier a toujours insisté sur le fait que le groupe et le collectif sont plus importants que l’individu. Ce qu’il cherche avant tout, c’est le meilleur groupe ou la meilleure équipe et pas forcément un groupe constitué des meilleures individualités.

Roberto Martinez assume, comme d’habitude, ses choix même si ceux-ci sont impopulaires.