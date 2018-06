Les 5 chiffres marquants avant Belgique-Angleterre

La Belgique et l'Angleterre se disputent la première place du groupe G, ce jeudi à Kaliningrad. Voici la préface de ce match en quelques chiffres.



3 - Avec 6 points sur 6, les deux sélections ont l'occasion de signer un sans-faute. Belges et Anglais n'ont réalisé cette performance qu'une fois en 2014 pour les Diables en 1982 pour les Three Lions.

1/21 - La Belgique et l'Angleterre se sont affrontés à 21 reprises. Les Diables ne se sont imposés qu'une fois et cela commence à dater. C'était en 1936 et un succès 3-2 en amical à Bruxelles. Les Three Lions ont remporté 7 des 11 derniers duels (pour 4 partages).



120 - Il n'y a que deux précédents en Coupe du Monde. Le dernier est triste souvenir pour les Belges. Le 26 juin 1990 à Bologne, le chrono affiche 120 minutes quand David Platt claque une volée et envoie les Anglais en 1/4 de finale.