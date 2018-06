Les 23 Diables pour le Mondial révélés... grâce à des matelas personnalisés ?

Ce vendredi matin, la presse belge pense connaitre les 23 noms des Diables rouges qui partiront en Russie… La faute aux matelas des joueurs !

Pour passer des nuits tranquilles, chaque Diable partira en Russie avec deux matelas personnalisés à sa taille, son poids et sa position préférée en dormant.Une équipe de la VRT est allée filmer la firme fabriquant ces lits. Sauf que sur les images, on ne compte que 23 personnalisations de matelas... Sur ceux-ci, on peut lire le nom des joueurs !

De la liste des 28 ne seraient donc pas présents : Leander Dendoncker, Jordan Lukaku, Adnan Januzaj, Christian Kabasele et Matz Sels. Une histoire à dormir debout à prendre avec des pincettes, mais l’information parait troublante.

La liste officielle et définitive des 23 Diables tombe le 4 juin. Samedi soir, face au Portugal en match amical, peut-être que les joueurs non repris vont briller et forcer le sélectionneur Roberto Martinez à leur offrir à eux aussi.. Deux matelas sur mesure !