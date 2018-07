Les 10 chiffres marquants du Mondial 2018

169 - Nombre total de buts

Si le ce Mondial russe n'a pas été le plus prolifique de tous les temps, il s'en est fallu de peu. Avec un total de 169 buts marqués, on n'est pas passé loin du record de 171 buts inscrits en 1998 et 2014. Il aura notamment fallu attendre 36 matchs (et un ennuyeux France-Danemark) pour voir un 0-0. Le seul de cette édition.