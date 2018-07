Les 10 chiffres marquants de l'historique Belgique-Japon

Belgique - Japon restera gravée dans la mémoire de mémoire de beaucoup de belges. Remonter deux buts en phase finale de Coupe du monde, ce n'est pas donné à tout le monde, qui plus est lorsqu'il s'agit d'une rencontre à élimination directe. Revivez l'exploit des Diables rouges avec les chiffres et les statistiques marquantes de la rencontre.

3:

Les Diables rouges accèdent aux quarts de finale du Mondial pour la troisième fois de leur histoire après 1986 et 2014.

1 :

C'est la première fois que la Belgique remporte son huitième de finale de Coupe du monde dans les 90 minutes.

18:

18 mètres. C'est la distance qui séparait Jan Vertonghen de la ligne de but au moment du but du 1-2 signé par le défenseur de Tottenham. C'est le but de la tête le plus lointain de l'histoire de la Coupe du monde.

48:

C'est la première fois depuis 48 ans qu'une équipe remonte après avoir été menée de deux buts dans un match à élimination directe en Coupe du monde. La dernière à y être parvenue fut l'Allemagne, victorieuse de l'Angleterre 3-2 après prolongation en quart de finale du Mondial 1970. La dernière équipe à le faire dans les 90 minutes fut le Portugal qui avait battu la Corée 5-3 à l'époque.

7:

- Gagner après avoir été mené 0-2, ce n'est que la 7e fois que cela arrive dans l'histoire de la Coupe du monde

- Marouane Fellaini et Nacer Chadli sont devenus les 6e et 7e remplaçants à marquer pour les Diables en Coupe du monde sur les deux dernières éditions. C'est mieux que n'importe quelle équipe (5).

12:

- La Belgique a à chaque fois encaissé lors de ses 12 matches à élimination directe disputés en Coupe du monde. Un record.

- Douze, c'est également le nombre de buts inscrits par les Diables rouges, meilleure équipe en termes de réalisations dans cette Coupe du monde. Les Diables égalent leur record qui datait de 1986.

4:16:

Le temps qui s'est écoulé entre les deux buts du Japon. Les deux premiers buts belges étaient quant à eux espacés de 4:30.

9:

Le but de Nacer Chadli inscrit dans les arrêts de jeu de Belgique-Japon est déjà le 9e goal inscrit à la 90e minute et au-delà au Mondial 2018.

93:43:

Nacer Chadli a inscrit le 2e but vainqueur le plus tardif dans le temps réglementaire d'un match de Coupe du Monde à élimination directe, derrière Francesco Totti contre l'Australie en 2006 (94:24)