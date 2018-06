Le super-héros CR7 et un séduisant Portugal accrochent une Espagne vigoureuse

CR7 et ses coéquipiers ont mené pas deux fois mais Diego Costa , auteur d’un doublé, et Nacho Fernandez , fautif sur le penalty d’ouverture, ont renversé la situation. Alors que les hommes de Fernando Hierro pensaient prendre une option pour la première place de cette poule, le capitaine lusitanien est à nouveau passé par là.

Après vingt minutes, Diego Costa libère enfin la Roja. Sur un (rare) long ballon de Sergio Busquets , le robuste attaquant de l’Atlético de Madrid bouscule illicitement Pepe , se joue de José Fonte et de Cédric Soares avant d’ajuster Rui Patricio (24’). Un superbe solo clairement entaché d’une faute non-signalée par l’arbitre. L’Espagne s’en moque et respire.

Immédiatement pressée, la Roja espagnole se fait surprendre après moins de trois minutes. Cristiano Ronaldo s’empare du ballon aux abords de la surface, résiste au retour de David Silva , entre dans le rectangle et d’un passement de jambes force Nacho Fernandez , aligné sur le flanc droit de la défense espagnole, à faire faute. L’arbitre accorde à juste titre un penalty pour les Lusitaniens. CR7 ne se fait pas prié pour se faire justice lui-même (4’). C’est la quatrième Coupe du Monde dans laquelle le quintuple Ballon d’Or inscrit un but !

Cristiano Ronaldo - Diego Costa, duel de buteur

Diego Costa répond à Cristiano Ronaldo - © JEWEL SAMAD - AFP

Dans la foulée, Isco est tout proche de mettre ses couleurs aux commandes mais sa lourde reprise fracasse la barre transversale adverse et retombe juste sur la ligne de but (26’).

Le match est définitivement lancé.

Alors que la mi-temps approche, Cristiano Ronaldo surgit à nouveau. La star du Real profite d’un excellent mouvement de Gonçalo Guedes, récupère le ballon à l’entrée de la surface et prend sa chance du gauche. Son tir prend la direction des gants de David De Gea mais le portier de Manchester United loupe son intervention et laisse filer le ballon au fond de ses filets (44’). Les Portugais regagnent les vestiaires en tête.

En seconde période, la Roja fait circuler le ballon et applique son célébrissime toque. Mais les Portugais sont bien en place et ne laisse aucun espace.

C’est donc sur phase arrêté que les Espagnols font la différence. Silva trouve Busquets au second poteau. Le milieu barcelonais surmonte Guedes et remet de la tête devant le but. Costa suit parfaitement, devance Pepe et remet les compteurs à zéro (55’).