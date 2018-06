Le Suédois Granqvist éclate de rire en apprenant l'élimination de l'Allemagne

Les Allemands ont été battus 2-0 par la Corée du Sud, mercredi, à Kazan. Tenante du titre, l’Allemagne est donc éliminée du Mondial 2018.

L'Allemagne s'est heurté toute la partie au bloc défensif sud-coréen. En fin de match, Kim Young-Gwon (90e+4) et Son Heung-min (90e+6) ont offert la victoire à la Corée du Sud.

Dans le même temps, la Suède a dominé le Mexique 0-3. Contre le Mexique, la Suède s'est qualifiée grâce à Augustinsson (50e), Granqvist (62e, sur penalty) et un but contre son camp d'Alvarez (74e).

L’euphorie était naturellement présente au sein du noyau suédois. Leur capitaine Andreas Granqvist a apporté une des images marrantes de ce Mondial à l’issue de la victoire de la Suède sur le Mexique. Le défenseur de 33 ans apprend, de la bouche de son entraineur, plus que vraisemblablement la défaite 2-0 de l’Allemagne, et ainsi l'élimination de la Mannschaft, et ne peut retenir un éclat de rire.

En 1/8 de finale, la Suède a rendez-vous avec la Suisse, mardi à 16h00.