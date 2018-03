Le stade de Samara n'est toujours pas prêt pour la Coupe du monde

La Coupe du Monde débutera en Russie le 14 juin, dans moins de trois mois. Le le stade de Samara n'est toujours pas prêt à accueillir l'événement. La FIFA a demandé mercredi aux organisateurs d'avancer: "De beaux progrès ont été réalisés mais il reste beaucoup de travail à faire. Nous nous attendions à ce soit plus avancé", a déclaré Colin Smith, directeur de la FIFA.

Le Costa Rica et la Serbie joueront leur premier match le 17 juin dans le stade de Samara. Trois autres rencontres de la phase de poules s'y joueront ensuite: Danemark-Australie le 21 juin, Uruguay-Russie le 25 juin et Sénégal-Colombie le 28 juin. Suivront encore un huitième de finale le 2 juillet et un quart de finale le 7 juillet.

Le stade aura une capacité de 45.000 spectateurs.

"Il est important que le stade soit terminé dans les temps, afin que nous puissions installer tous les équipements nécessaires pour accueillir la Coupe du Monde en juin", a conclu Colin Smith.