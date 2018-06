Le Sénégal a "fait déjouer" une Pologne qui a "manqué de qualité"

Discipliné, solide, appliqué, le Sénégal "a fait déjouer" la Pologne (1-2) à la grande fierté de son sélectionneur Aliou Cissé, mardi au Spartak Moscou, pour remporter la première victoire d'une équipe africaine dans le Mondial 2018 de football.

"On avait préparé ce match face à une équipe qu'on connaissait bien, très dangereuse, qui fait partie des meilleures équipes européennes. Avoir maitrisé ce match sur le plan tactique et le plan émotionnel, c'est important. La victoire permet de rentrer de la plus belle des manières dans la compétition. Le Sénégal a gagné grâce à sa discipline. L'équipe a été très compacte, très agressive, le bloc est resté très solide. En deuxième période, on a été très bon dans les transitions offensives-défensives. Ils ont eu le monopole du ballon sur la fin mais à chaque fois on a su remettre le pied quand il fallait."

Son homologue polonais Adam Nawalka n'a pas été tendre avec son équipe. "Il y a eu beaucoup d'éléments non satisfaisants dans ce match. Les ailiers ont bien travaillé mais sur certaines actions dans l'axe, on n'a pas bien utilisé nos leaders. Nous manquions de dynamisme. La première mi-temps a été bien pire que la deuxième. Nous avons mieux joué après la pause, mais ce n'était pas suffisant. Nous n'avons pas réussi à marquer un deuxième but, or pendant une Coupe du Monde, si tu veux un meilleur résultat, il faut mieux jouer. Ce qui nous a manqué, c'est de la qualité dans la première période. Nous avons commis beaucoup d'erreurs, nous n'avons pas joué un football très fluide et on sait que si on veut construire de belles actions, il faut jouer au bon niveau et c'est ce qui aujourd'hui nous manquait".