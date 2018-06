Le sélectionneur uruguayen Oscar Tabarez veut "limiter Ronaldo"

Cristiano Ronaldo est un "attaquant d'élite" et l'Uruguay va devoir trouver des réponses collectives pour "limiter son influence" samedi face au Portugal en huitième de finale du Mondial 2018, a déclaré ce vendredi le sélectionneur uruguayen Oscar Tabarez.

"Je comprends que cela puisse vous préoccuper de savoir si ce match va être ennuyeux mais cela ne nous passe même pas par la tête", a déclaré Tabarez en conférence de presse à Sotchi. "Si c'est ennuyeux et qu'on gagne, on ne se plaindra pas ! C'est vrai qu'il y a de grands joueurs, des équipes compactes, des joueurs d'expérience et il est possible que ce soit équilibré. Mais que cela finisse par être ennuyeux, cela fait partie de la subjectivité propre au football."

"Cristiano Ronaldo a un immense potentiel et est un leader avec toutes ses qualités. Mais il ne sera pas marqué seulement par (Diego) Godin, nous voulons faire les choses de manière collective pour limiter son influence ou tenter d'y parvenir."

Tabarez était accompagné ce vendredi par Luis Suarez, avant-centre du FC Barcelone. "Je me sens bien mieux qu'au premier match et je m'efforce de donner mon maximum à chaque fois", a dit Luis Suarez. "Je fais mon autocritique et j'analyse mes matches après-coup. Evidemment, je n'ai pas besoin de motivation additionnelle quand on voit ce qu'on joue demain (samedi). C'est un huitième de finale du Mondial, contre les champions d'Europe en titre. Il est impossible d'être motivé davantage, nous devons être prêts et, si les choses se passent mal, pouvoir se dire que personne n'en a gardé sous le pied."

A noter que le défenseur de l'Atlético Madrid José Maria Gimenez, qui a manqué le dernier match de poule, est de retour dans le groupe.

L'Uruguay a terminé premier du Groupe A avec trois victoires, le tout sans encaisser le moindre but. En cas de victoire samedi, la Celeste affrontera le vainqueur d'Argentine - France en quarts.