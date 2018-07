Le sélectionneur du Panama quitte ses fonctions

Le sélectionneur colombien du Panama Hernan Dario Gomez a décidé de ne pas poursuivre l'aventure à la tête de la sélection, a-t-il annoncé mardi après avoir conduit le petit pays d'Amérique centrale à la première phase finale de Coupe du monde de son histoire où les 'Canaleros' ont été les premiers adversaires des Diables Rouges.

"C'est maintenant le moment pour moi de faire le choix difficile de déplacer mes pieds de l'endroit où j'ai placé mon coeur", écrit le surnommé "Bolillo" Gomez dans une lettre intitulée "Ce n'est qu'un au revoir" publiée par la Fédération panaméenne de football (Fepafut).

"Dire au revoir est presque impossible car (les Panaméens) m'accompagneront pour toujours", ajoute le Colombien de 62 ans, que la presse panaméenne annonce comme le futur sélectionneur de l'Equateur, qu'il avait entraîné entre 1999 et 2004, mais qui ne s'est pas qualifié pour le Mondial-2018.

Arrivé à la tête du Panama en 2014, Gomez a réussi l'exploit de qualifier le pays pour le Mondial en Russie, où il aura perdu contre la Belgique (3-0), l'Angleterre (6-1) et la Tunisie (1-2).

"La Russie a été le début, j'ai rempli ma promesse d'emmener le Panama à son premier Mondial et cela restera à vie dans mon coeur et dans celui de tous les Panaméens", assure Gomez, qui a qualifié avec le Panama sa troisième nation pour une Coupe du monde, après la Colombie en 1998 et l'Equateur en 2002.