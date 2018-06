Le retour aux affaires de Kompany dans le Journal des Diables

Retrouvez chaque jour, les infos et les anecdotes de l'actualité de notre équipe nationale dans le Journal des Diables.

Les Diables ont repris le chemin de l'entraînement après une journée de repos, dimanche, pour décompresser après la victoire probante face à la Tunisie. Qualifiés, ils préparent l'affrontement contre l'Angleterre, qui se déroulera jeudi et qui aura comme enjeu la première place du groupe.

13 Diables ont foulé la pelouse du centre d'entraînement. Il s'agissait des 10 remplaçants (Vincent Kompany, Nacer Chadli, Thorgan Hazard, Mousa Dembele, Michy Batshuayi, Youri Tielemans, Thomas Vermaelen, Marouane Fellaini, Adnan Januzaj et Leander Dendoncker) ainsi que des 3 gardiens. L'information du jour est donc le retour à l'entraînement collectif de Vincent Kompany après sa blessure à l'aine.

Les autres joueurs, qui ont débuté les matches contre le Panama et la Tunisie, se sont rendus dans la salle de fitness. "On a fait un peu de gym, un peu de vélo. Des exercices, des soins avec les kinés et les masseurs. On fait le maximum pour se reposer" a assuré Jan Vertonghen à notre micro. Par contre, pas de trace de Romélu Lukaku. Nos journalistes présents sur place n'ont pas vu l'attaquant de Manchester United se diriger vers la salle. L'attaquant a reçu un coup sur la cheville lors du match contre la Tunisie.