Le Qatar promet un Mondial "accessible" financièrement pour les fans

4 matches par jour au Qatar durant le Mondial 2022 : les détails de M.Lecomte - Football -... A 1018 jours du début de la Coupe du monde 2022 au Qatar, les Qataris sont presque prêts… Mais oui ! Ça parait incroyable au regard, notamment, de l’état d’avancement des travaux en Russie à la même époque. C’est plus qu’une impression, on n'est en effet pas loin de la vérité. Cette réalité confirme toute la puissance financière du plus petit émirat du Moyen Orient, quatrième producteur gazier au monde, et sa volonté de se mettre au mieux en vitrine à l’occasion du plus grand événement sportif, la Coupe du Monde de football.