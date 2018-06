Le Prince Harry sauve l'Angleterre contre la Tunisie

L’Angleterre est parvenue à prendre le dessus sur la Tunisie in extremis pour son premier match dans ce Mondial russe. Les Anglais ont pu compter sur un doublé de leur attaquant et capitaine Harry Kane (11e et 90e +1) pour s'imposer 1-2 et rejoindre la Belgique en tête du groupe G avec trois points.

Malgré un but sur penalty de Ferjani Sassi (35e) et une rigueur défensive quasi impeccable, les Tunisiens repartent bredouille et restent à zéro point.

Les ‘Three Lions’ ont toute de suite donné le ton et se sont créés une première occasion après 3 minutes de jeu avec Lingard et Sterling.

Déjà décisif sur la première action anglaise, le gardien tunisien Hassen a sorti un réflexe étourdissant à la 11e minute sur une tête de Stones. Malheureusement pour lui, Kane était au bon endroit pour récupérer le ballon et le pousser au fond des filets pour le 0-1 (11e).

Alors que Hassen sortait sur blessure au quart d’heure de jeu, l’Angleterre continuait de malmener la défense tunisienne grâce à la vitesse de ses ailiers, dont nos Diables devront se méfier le 28 juin prochain.

Peu concrète, l’équipe de Southgate s’est faite surprendre peu après la demi-heure. Walker refilait alors un coup de coude à Ben Youssef dans le rectangle (33e). Un penalty évident que Ferjani Sassi ne pouvait pas manquer (35e).

La fin de première période sera encore à l’avantage des Anglais qui manqueront de chance avec une latte (39e) et un poteau (44e).

Surtout dangereuse sur phase arrêtée, l’Angleterre a poursuivi sa domination en deuxième période avec beaucoup moins de répondant côté tunisien. Repliés dans leur moitié de terrain, les Aigles de Carthage ne se sont créés aucune occasion et ont fini par flancher dans les arrêts de jeu malgré leur bonne organisation défensive.

L'inévitable Harry Kane surgissait alors au deuxième poteau en plaçant magistralement de la tête pour le 1-2 final (90e+1).

Prochain adversaire des Diables, la Tunisie peut surtout s'inquiéter de son animation offensive avec cinq touches de balles seulement dans le rectangle adverse. Aucune équipe n'a fait pire depuis le début du Mondial.