Le président de l'UEFA s'en prend à celui de la FIFA: "Le football n'est pas à vendre"

Le président slovène de l'UEFA, l'Union européenne de football, Aleksander Ceferin a taclé son homologue de la fédération internationale (FIFA) Gianni Infantino. Le Suisse a récemment dévoilé un projet de vente de tournois internationaux à des investisseurs pour 25 milliards de dollars (20 milliards d'euros). "Le football n'est pas à vendre", a déclaré Ceferin.

"Je ne peux pas accepter que certains de mes collègues, aveuglés par la recherche du profit, pensent à vendre l'âme du football à un certain nombre d'investisseurs privés", a déclaré Ceferin à propos de la commercialisation du sport à Kiev.

Infantino aimerait étendre la Coupe du monde pour les clubs de 7 à 24 équipes et mettre en place une Ligue mondiale des Nations. Les quelque 25 milliards de dollars investis viendraient d'Arabie Saoudite.

Pour le moment, le patron de la FIFA n'a pas donné de détails sur son projet, mais il expliquera son idée avant la Coupe du monde. Les premiers matchs devraient avoir lieu en 2021, malgré l'opposition que le projet semble susciter.

Ceferin craint que l'écart entre les clubs les plus puissants et les autres ne s'accroisse encore. "Nous devons rester unis et solidaires et le football doit rester un sport juste, imprévisible, uni et ouvert."