Le Portugal frôle l'élimination face à l'Iran, se fait déborder par l'Espagne et hérite de l'Uruguay

Le Portugal s'est qualifié péniblement pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde après son partage face à l'Iran (1-1) ce lundi soir à Saransk, dans le cadre de la troisième et dernière journée de la phase de poules.

Rejoints par les Iraniens dans les arrêts de jeu suite à un penalty accordé après intervention du VAR et converti par Karim Ansarifard, Cristiano Ronaldo (qui a de son côté raté un penalty et échappé de peu au carton rouge après un coup volontaire) et ses troupes sont passés à deux doigts de l'élimination, mais ont réussi à sauver les meubles et la deuxième place du Groupe B. Ils affronteront l'Uruguay pour une place en quarts de finale.