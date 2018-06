Le Portugal a créé une incroyable sensation il y a deux ans en s’invitant sur le toit de l’Europe. A la surprise générale, la Selecção est montée en puissance tout au long du tournoi pour finalement tenir tête à la France et s’offrir, malgré la blessure de sa superstar Cristiano Ronaldo, le Graal qui l’avait fui jusque-là. Les hommes de ce "bon vieux" Fernando Santos, figure paternelle par excellence, se sont libérés de cette pression populaire qui les accompagnait depuis l’immense déception de 2004 (défaite en finale de ‘son’ Euro contre la froide et implacable Grèce de Rehhagel). Depuis l’apothéose de juillet 2016, l’effectif a pas mal évolué. Ricardo Carvalho a pris sa retraite, les grandes promesses André Gomes (FC Barcelone) et Renato Sanches (prêté par le Bayern Munich à Swansea) ont déçu, Nani (prêté par Valence à la Lazio) n’a plus les jambes tandis que le héros improbable du sacre européen Eder (Lokomotiv Moscou) a retrouvé l’anonymat. Ces cinq-là sont les grands absents de la liste des 23. Mais les supporters lusitaniens peuvent être rassurés, la relève est alléchante. A quelques semaines du début du Mondial, les Portugais ne se présentent assurément pas dans la peau d’un favori. Mais ce statut leur convient à merveille et leur permet de travailler sereinement dans le calme. Présentation.

1/ Le système préférentiel Le Portugal en embuscade pour un improbable doublé - © Tous droits réservés Le 4-4-2 pour libérer Cristiano Ronaldo Santos est un coach intelligent. Son équipe doit se mettre au service de son quintuple Ballon d’Or. D’ailier dribbleur, CR7 s’est transformé en buteur axial à sang-froid. A 33 ans, il est inutile de demander au n°7 du Real d’effectuer un travail défensif. Il doit être constamment concentré sur son efficacité offensive. Pour cette raison, la Selecção propose un 4-4-2 à plat équilibré. Une défense centrale très solide, deux latéraux dynamiques, des 'récupérateurs-relayeurs' disciplinés, un duo de meneurs de jeu techniques et deux attaquants affûtés : un onze de base attrayant et ambitieux.

2/ Les points-forts Un noyau remanié, une jeunesse offensive de qualité Préparer une nouvelle compétition après avoir connu le succès lors de la précédente est toujours très compliqué pour un sélectionneur. Doit-il faire confiance au groupe qui a décroché le rêve de tout un peuple ou doit-il au contraire insuffler du sang neuf pour éviter de tomber dans une certaine lassitude que tous les grands champions essaient de fuir ? Le dilemme est de taille.

André Silva, nouvelle force offensive du Portugal - © FRANCISCO LEONG - AFP Fernando Santos a tranché. Dix nouveaux éléments viennent rafraîchir le noyau des champions d’Europe. Aux côtés des cadres présents en France il y a deux ans (Rui Patricio, Pepe, Bruno Alves, José Fonte, Rafael Guerreiro, Cedric Soares, William Carvalho, Joao Mario, Joao Moutinho, Adrien Silva, Ricardo Quaresma et bien sûr Cristiano Ronaldo), on retrouve de nouvelles têtes venues bousculer les habitudes et rajeunir un effectif qui ne manque pas d’expérience. Mario Rui (26 ans/Naples), Ricardo Pereira (24 ans/FC Porto), Ruben Dias (21 ans/Benfica), Bruno Fernandes (23 ans/Sporting Lisbonne), Gelson Martins (23 ans/Sporting Lisbonne), Bernardo Silva (23 ans/Manchester City), Gonçalo Guedes (21 ans/prêté par le PSG à Valence) et André Silva (22 ans/AC Milan) auront tous un grand rôle à jouer. Ces cinq derniers éléments sont autant d’atouts offensifs qui manquaient sans doute en 2016.

3/ Le joueur-vedette L’insatiable Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, l'insatiable - © FRANCISCO LEONG - AFP Quintuple Ballon d’or, quintuple vainqueur de la Champions League, meilleur buteur de C1 lors des six dernières saisons, Cristiano Ronaldo n’en finit plus d’estomaquer les observateurs par son invraisemblable soif de trophées. La superstar portugaise est un exemple de professionnalisme. Malgré un individualisme notoire et un égo surdimensionné, CR7 est sans cesse à la recherche du geste juste qui emmènera son équipe au sommet. Le Merengue entraîne les autres dans le sillage de sa rage de vaincre et sur le chemin du dépassement de soi. Parfois critiqué pour son égocentrisme et son manque de leadership en sélection, le natif de Madère s’est révélé… sur le banc de touche un soir de juillet 2016. Blessé au bout d’une vingtaine de minutes en finale de l’Euro, Ronaldo a rejoint les vestiaires en larmes avant de revenir au bord du terrain et de se muer en véritable… coach adjoint. Survolté, CR7 a motivé ses partenaires jusqu’au bout des prolongations et les a "tiré" vers un titre qui porte son sceau malgré des statistiques assez moyennes (3 buts inscrits en 7 matches).

4/ Le parcours qualificatif pour le Mondial Battu d’entrée par la Suisse, son grand rival pour la première place du groupe B, le Portugal a profité de la faiblesse de ses autres adversaires pour emmagasiner des points et de la confiance. Trente buts marqués, deux encaissés pour huit succès consécutifs. Sans être flamboyants, les Luistaniens balaient à deux reprises Andorre, les Îles Féroé, la Lettonie et la Hongrie pour s’offrir une "finale" face aux Helvètes. Les Portugais doivent gagner et le font sans sourciller. Portée par le duo d’attaque Cristiano Ronaldo-André Silva (15 buts pour CR7, 9 pour le buteur milanais), la Selecção s’est ouvert le chemin de la Russie. Avec certainement dans un coin de sa tête un rêve inavoué de doublé.