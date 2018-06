Le point sur les adversaires des Diables dans le groupe G

Nos deux autres adversaires ont fait leur grande première hier. Anglais et Tunisiens sont passés par toutes les émotions. Au final, pas de surprise. C'est la bande à Harry qui rit, et la Tunisie qui doute.

Pourtant, les Aigles de Carthage ont montré un visage sérieux. Organisé. Ils ont surpris les Britanniques. Le but égalisateur sur penalty les a encouragés à aller de l'avant. Conscients qu'ils auraient des possibilités. Mais, ils ont aussi bêtement pêché.

"On a fait des erreurs derrière et encaissé deux buts sur phase arrêtée alors qu’on savait que c’était leur force" explique Wahbi Khazri.

Une faiblesse forcément visible que les Belges pourront exploiter samedi. Premier enseignement pour la troupe de Roberto Martinez. Outre le score, c'est la blessure du gardien Hassen qui a marqué les esprits. Sa sortie en larmes montre avec quelles émotions les Tunisiens se présentent sur le terrain. Un point qu'ils devront aussi gérer face aux Diables. D'autant que cette rencontre sera décisive.

"On savait qu’une victoire ou qu’une défaite ne serait pas décisive, mais à présent, on doit montrer nos qualités, tout donner et faire un bon résultat contre la Belgique" ajoute Wahbi Khazri.

Ce sont donc les Britanniques qui ont remporté la bataille de Volgograd, aussi contre les insectes d'ailleurs. Les Three Lions ont pu compter sur la paire de Harry. Harry Maguire, impérial en chef de la défense et déterminant offensivement pour sa première en coupe du monde. Et puis, l'autre Harry. Le King Kane de service. Double buteur, capitaine et homme du match, il a démontré que c'est avec l'Angleterre que la Belgique devra compter.

"J'étais très excité de commencer. Nerveux aussi, évidemment" explique ​​​​​Harry Kane. "Ca a fait du bien d'inscrire ce premier but rapidement même si nous avons dû attendre la dernière minute pour mettre le deuxième."

Les Anglais se sont fait peur, ont gaspillé. Mais la victoire sera un adjuvant important pour la suite de leur compétition. Les Diables sont prévenus.