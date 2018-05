Le plus technique ? Le plus beau ? Le plus drôle ? Dries Mertens donne son avis sur les Diables

La Coupe du monde approche à grands pas (14 juin-15 juillet). La RTBF en a profité pour aller à la rencontre de Dries Mertens à Naples où il joue depuis 2013. L’occasion de lui poser quelques questions sur ses coéquipiers en équipe nationale.

Mais alors qui est le plus technique pour Dries Mertens ? "Tout le monde va penser à Eden Hazard, mais je vais dire Jan Vertonghen. Il est très technique pour quelqu’un de grand à un poste de défenseur ".

L’attaquant en profite pour revenir sur la technique d’un autre Diable, Romelu Lukaku : "Il s’est beaucoup amélioré. Les gens rigolent de son contrôle mais c’est un garçon qui après l’entraînement prend 20 ballons et continue à s’entraîner. Je le respecte beaucoup pour cela."

On apprend au cours de cet entretien que Jan Vertonghen, encore lui, et Mousa Dembele sont les deux joueurs qui font le plus rire Dries Mertens "Ils sont cons ensemble !".

Le joueur de Naples élit Michy Batshuayi comme étant le plus beau "J'aime bien son style. Il fait beaucoup d'efforts".

Le plus classe des joueurs belges ? Il est à la retraite depuis 2016. Dries Mertens a choisi Timmy Simons "Il venait toujours en costard. On disait qu’il avait un autre travail à côté".

Le portrait complet de Dries Mertens sera diffusé le dimanche 27 mai à 18h30 sur La Une.