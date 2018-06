Le 'Petit Poucet' panaméen veut profiter pleinement de son premier Mondial

Bien regroupé en défense, le Panama est une équipe solide et bien organisée. S'il a connu quelques gros revers depuis son intronisation en juin 2014 - dont un cinglant 6-0 face à la Suisse en mars dernier -, le sélectionneur Hernan Gomez a apporté de la rigueur, de la professionnalisation et de la régularité. Il exige de ses joueurs de la discipline, le sens du sacrifice et de la hargne.

Neuf joueurs de trente ans ou plus, sept à plus de cent sélections, une moyenne d'âge de plus de 28 ans : cet effectif ne manque assurément pas d'expérience. Les Panaméens jouent ensemble depuis de nombreuses années et se connaissent parfaitement. Un atout indéniable à l'aube de leur première participation à un Mondial.

De plus, sur le banc, Hernan Gomez a déjà participé à deux Coupes du Monde (en 1998 avec la Colombie et en 2020 avec l'Equateur). Il sait comment gérer un groupe à l'approche d'une telle compétition.