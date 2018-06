Le Pérou détruit les espoirs australiens et sort la tête haute de ce Mondial

Le Pérou rentre au pays l’honneur sauf après sa victoire 0-2 face à l’Australie. Le premier but est tombé des pieds de Carillo à la 18ème minute alors que Guerrero s’est chargé d’enterrer définitivement les espoirs australiens dans ce Mondial à la 50ème minute. La Coupe du monde se termine pour ces deux pays, la France (7) finit à la première place du groupe C, le Danemark (5) est deuxième, le Pérou (3) troisième et l'Australie (1) ferme la marche.

Le résumé de la rencontre

Dans les dix premières minutes l’image la plus impressionnante vient d’une faute de Jedinak. Il place son pied beaucoup trop haut et c’est l’épaule du pauvre Cueva qui en fait les frais. Carte jaune pour le capitaine.

Il ne se passe pas grand-chose dans cette partie avant la très jolie frappe de Carillo qui termine au fond des filets. C’est le premier but péruvien de cette Coupe du monde après 28 tentatives et ça fait 0-1. C'est aussi le premier but péruvien dans un mondial depuis 1982.

Malgré une légère domination australienne ce sont les Péruviens qui se montrent les plus dangereux dans la surface adverse. Mais à la 34ème minute les Australiens passent très près de l’égalisation : Lekkie se jette pour reprendre un centre de Kruse. Santamaria et Ramos doivent s’y mettre à deux pour écarter le danger à moins d’un mètre du but.

Les Australiens terminent beaucoup mieux la mi-temps et devront continuer sur cette voie pour parvenir à égaliser.

Et c’est tout l’inverse qui se passe. Le Pérou enfonce le clou par Guerrero à la 50ème minute. L’Australie est presque à la maison et pourtant elle ne renonce pas. Les Socceroos passent plusieurs fois près de la réduction du score sans y parvenir. Le Pérou empoche les trois points et termine à la troisième place du goupe C.