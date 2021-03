Le pays de Galles s’impose face à la Tchéquie et fait les affaires des Diables

Pays de Galles - République tchèque : 1-0 - Qualifications Qatar 2022 - 30/03/2021 Lors de l’autre match du groupe des Diables, la République tchèque se déplaçait ce soir sur la pelouse du pays de Galles. Dans une rencontre marquée par deux cartons rouges, les Gallois s’en sont finalement sortis 1-0. Une bonne affaire pour les joueurs de Roberto Martinez. Les deux équipes ne parviennent pas à marquer en première mi-temps malgré une domination tchèque. Dès la reprise, les Tchèques sont réduits à dix après l’exclusion de Patrik Schick (49'). Une petite demi-heure plus tard, l’avantage numérique gallois est perdu après la deuxième jaune reçue par Connor Roberts (77'). Le pays de Galles émerge finalement grâce à une réalisation de Daniel James sur une passe de Gareth Bale (82'). Les Britanniques tiennent pour obtenir une victoire précieuse. Grâce à sa victoire face à la Biélorussie et celle des Gallois, la Belgique prend seul la tête du groupe avec 7 points devant la République tchèque (4) et le pays de Galles (3). Les Diables rouges sortent donc de cette première trêve internationale avec beaucoup de confiance dans l’optique de la qualification pour la prochaine Coupe du monde.