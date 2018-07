Le parcours du Brésil: une montée en puissance maîtrisée

La Seleçao, futur adversaire des Diables Rouges en quarts de finale vendredi, a réalisé un début de Mondial poussif. Mais la bande à Neymar monte en puissance au fil du tournoi, à l’image de son huitième de finale maîtrisé contre le Mexique (2-0). Retour sur les prestations des hommes de Tite pendant cette Coupe du monde.

Brésil – Suisse (1-1) Versé dans un groupe à leur portée, les Brésiliens débutent leur campagne russe contre une solide équipe helvète. Les coéquipiers de Marcelo sont bousculés et accrochés au tableau d’affichage malgré une ouverture du score superbe signée Coutinho, l’homme du match et de ce début de Coupe du monde côté brésilien. Une entrée en matière difficile et pas très convaincante avec seulement 4 tirs cadrés (sur 13 tentés) et 19 fautes subies dont 10 sur Neymar. Le génial attaquant s'est plus distingué par son temps passé au sol que par ses accélérations balle au pied. La Seleçao est déjà sous pression.

Brésil – Costa Rica (2-0) Le deuxième match de poule confirme les difficultés offensives rencontrées par le Brésil contre la Suisse. Disposé en 4-2-3-1 avec le méconnu Fagner sur le côté droit de la défense et une animation offensive qui penche clairement sur le côté gauche avec Marcelo et Neymar, la Seleçao est mise en échec par Keylor Navas, le portier du Real Madrid. C’est une nouvelle fois Philippe Coutinho, leader offensif du Brésil, qui trouve le chemin des filets au début des arrêts de jeu (91ème) pour donner un peu d’air à son équipe. Il est imité quelques instants plus tard par Neymar (98ème) qui lance enfin son Mondial. Les trois points restent l’essentiel pour les quintuples champions du monde tant ils peinent dans le jeu, malgré 68% de possession de balle, face à une équipe agressive et regroupée défensivement. Les doutes refont surface pour l’équipe brésilienne.

Serbie – Brésil (0-2) Le Brésil et Neymar sont de retour ! La star du PSG est à nouveau virevoltante sur son aile gauche et ses dribbles déroutants font mal à la défense serbe. Malgré la blessure de Marcelo (remplacé par Felipe Luis), les Brésiliens maîtrisent leur sujet et les attaquants de la Seleçao sont beaucoup plus efficaces, en témoigne le nombre de tirs tentés/cadrés : 9 tirs tentés pour 6 cadrés et 2 buts. Autre motif de satisfaction pour Tite, le sélectionneur auriverde, la solidité de son axe défensif. Avec Miranda, Thiago Silva (à nouveau en confiance) et Casemiro en sentinelle devant la défense, les Serbes n’ont pas inquiété Alisson, le portier brésilien.

Brésil – Mexique (2-0) La Seleçao se qualifie pour les quarts de finale, sans trembler, face aux coéquipiers de Chicharito qui ont fait illusion durant les vingt premières minutes avec un pressing très haut et quelques opportunités mal négociées devant les cages brésiliennes. A nouveau très efficace en zone de conclusion (5 tirs cadrés sur 7 tentés), le Brésil a pu compter sur un Willian très remuant et un Neymar impliqué sur les deux buts de son équipe. En laissant un peu plus le ballon que d’habitude à son adversaire (50% de possession pour les Mexicains), les joueurs de Tite ont trouvé les espaces pour jouer en contre-attaques et punir les coéquipiers d’Ochoa avec la vitesse du quatuor offensif : Neymar, Gabriel Jesus, Willian et Coutinho.

Le Brésil est donc monté en puissance dans cette Coupe du monde à l’image de Neymar qui semble gagner en confiance au fil des matches, et de la défense brésilienne intraitable lors des 3 dernières rencontres. Seule ombre au tableau: pour Tite et la Seleçao, la suspension de Casimero, la sentinelle du Real de Madrid, tant ses récupérations de balles et ses fautes qui cassent le jeu sont précieuses pour le Brésil. Mais cette absence pourrait être compensée par le retour de blessure de Marcelo qui reprend sa place sur le côté gauche de la défense. La Belgique est prévenue : le Brésil est en forme, les Diables Rouges savent à quoi s'attendre.