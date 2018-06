Le mur japonais se fissure, Quintero trompe un Kawashima long à la détente

Juan Fernando Quintero a trouvé le chemin des filets d'Eiji Kawashima ce mardi lors de la rencontre du Groupe H entre la Colombie et le Japon. L'ancien portier du Standard a été surpris par la frappe sèche et à ras de terre du milieu de terrain colombien : le ballon est passé... sous le mur japonais et a permis aux Cafeteros d'égaliser (1-1).

Eiji Kawashima, qui défendait l'autre côté de son but, a tenté tant bien que mal de s'emparer du cuir, mais n'a pas été assez rapide pour l'empêcher de franchir entièrement la ligne. Malgré les contestations japonaises, l'arbitre - conforté dans son choix par la goal line technology - a fort logiquement validé le but de Juan Fernando Quintero.