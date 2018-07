Depuis un mois, tous les regards sont tournés vers la Russie pour suivre la Coupe du Monde 2018. S'il reste encore deux rencontres à disputer, la finale de consolation entre la Belgique et l’Angleterre ce samedi et la finale entre la France et la Croatie ce dimanche, RTBF.be/sport vous propose déjà de revivre en images et en musique les plus belles célébrations et scènes de joie de ce Mondial.