Le Mondial dans le métro moscovite, du jamais vu

Moscou vit au rythme de la Coupe du monde. Et pour que la fête soit totale, la ville a pensé aux 6 millions d’usagers qui chaque jour empruntent le métro et pourraient ainsi rater les matches. Depuis le début de la compétition, chaque rencontre est diffusée dans le métro moscovite, du jamais vu.

Dans une ville de 13 millions d’habitants où parcourir en voiture quelques kilomètres peut prendre des heures et où les pistes cyclables sont quasiment inexistantes, le meilleur moyen de transport reste le métro. Le Моско́вский метрополите́н si vous préférez le Moskovsky metropoliten est le plus fréquenté d’Europe. Plus de 360 km répartis sur 12 lignes et 214 stations. En cette période de Coupe du Monde, la moyenne augmente surtout les jours de matches. Des rencontres que les usagers peuvent suivre tout en se déplaçant. Plusieurs rames possèdent des écrans plats qui diffusent les matches en direct et en haute définition pour le plus grand plaisir des supporters et des moscovites.

"C’est génial comme ça on ne ratera pas une seconde de ce spectacle grandiose". Miguel venu de Colombie est aux anges. "Il faudrait aussi faire ça dans les avions".

Même surprise chez Giorgino, Christopher et Alex, trois potes venus de l’Ile de la Réunion pour soutenir les Bleus… "C’est hallucinant ! Je pense que même à Paris, on n’a pas ça…"

Confirmation de Nika, cette jeune moscovite rentre de Paris où elle vient de passer un an et demi. "J’ai halluciné quand j’ai vu ça. J’ai directement fait une vidéo pour l’envoyer à mes amis français. Parce que quand tu vois le métro parisien… euh… ça n’a rien à voir. Ici c’est vraiment magnifique !"

Pratique aussi pour les amateurs de football qui bossent durant les matches comme Paul un jeune vendeur. "Ici les magasins ferment à 22 heures lorsque je termine de travailler, j’ai encore 30 minutes de métro. Du coup, ça me permet de regarder tranquillement la deuxième mi-temps".

Ces écrans n’équipent qu’une partie des 12 lignes de métro, les principales. La qualité de la retransmission y est optimale. Seul petit bémol toutefois… il n’y a aucun commentaire. Le foot muet avec en fond sonore les bruits du métro, il fallait y penser.

Des écrans qui restent utiles même quand il n’y a pas de match puisqu’ils diffusent des informations sur la ville, le trafic ou la météo.