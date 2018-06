Le Mexique s'impose 1-2 face à la Corée du Sud et fait un pas vers les 1/8

Le Mexique avait toutes les cartes en mains après sa victoire face à l’Allemagne. Et l’on peut dire que les hommes de Juan Carlos Osorio ont bien compris le message. Monopolisant le ballon dans la rencontre, les Mexicains ont planté un but par mi-temps. Son a bien tenté de faire douter les leaders du groupe en fin de rencontre, mais le Mexique s’impose 1-2 et fait un grand pas vers les huitièmes.

Le résumé de la rencontre

Grâce à leur victoire face à l’Allemagne, le Mexique a un coup à jouer face à la Corée du Sud qui n’a pas dit son dernier mot dans le groupe F.

Les hommes de Juan Carlos Osorio sont bien décidés à prendre les 3 points et monopolisent le ballon en début de rencontre, sans toutefois réellement créer du danger.

Du coup, la Corée du Sud se décide à alerter Guillermo Ochoa. Le gardien Mexicain doit intervenir à plusieurs reprises pour éviter de voir son équipe menée au score (21ème et 23ème).

Et alors que la Corée se réveille, le malheureux Jang va toucher la balle du bras dans son rectangle. La sanction est immédiate. Carlos Vela se charge de transformer le pénalty. Le Mexique mène 1-0 à la 27ème minute de jeu.

Le plus dur est fait pour les Mexicains. Ces derniers ne relâchent pas leurs efforts et tentent de doubler la marque via Layun (28ème) et Lozano (42ème). En vain. La Corée du Sud s’en remet elle à son meilleur joueur via des contres. Mais Son est trop seul pour ramener les équipes à égalité. C’est 1-0 à la mi-temps. Les tombeurs de l’Allemagne tiennent la cadence, même si les Coréens tentent de trouver la faille dans cette défense mexicaine.

La seconde période recommence comme la première. Le Mexique accapare le ballon et la Corée du Sud tente des contre-attaques.

Comme en première mi-temps, la Corée du Sud se procure la première vraie occasion via Ki. Mais Ochoa veille (57ème). Ce tir débride cette mi-temps et les occasions fusent. En 4 minutes, le Mexique tout d’abord via Guardado (59ème) et Lee Young pour la Corée du Sud (62ème) animent la rencontre sans toutefois changer le score au marquoir.

Et à nouveau, alors que les hommes de Shin Tae-yong reviennent bien, une nouvelle fois le Mexique va faire mal. Chicharito (67ème) annihile tous les espoirs des Coréens en plantant le second but de la soirée.

La suite du match ne donne plus grand chose hormis cette occasion manquée de la part de la Corée du Sud. Alors qu’Ochoa sort pour écarter le ballon, la passe entre le gardien mexicain et Márquez est manquée et Son en profite. Heureusement, Ochoa fait barrage.

En toute fin de match Son va faire peur aux Mexicains en plantant un but venu de nulle part (93ème). Mais cela ne changera pas la donne, le Mexique s’impose 2-0 et fait un pas vers les huitièmes.