Le Maroc candidat à l'organisation du Mondial 2030, l'Angleterre y réfléchit

Le Maroc sera candidat à l'organisation du Mondial 2030 de football, a annoncé vendredi son ministre des Sports Rachid Talbi Alami, au lendemain de l'échec du royaume à obtenir l'organisation de la Coupe du monde 2026, attribuée mercredi au trio USA/Canada/Mexique.

"Sur instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, nous allons candidater pour l'organisation du Mondial 2030", a dit à l'AFP le ministre de la Jeunesse et des sports, confirmant une information parue dans la presse locale. Cinq fois candidat malheureux à l'organisation (en 1994, 1998, 2006, 2010 et 2026), le royaume espère devenir le second pays du continent, après l'Afrique du Sud en 2010, à accueillir l'événement.

De son côté, l'Angleterre réfléchit à soumettre sa candidature. C'est en tout cas ce qu'a assuré mercredi soir la Press Association, un regroupement de journaux anglais. Le Slovène Aleksander Ceferin, président de l'Union des associations européennes de football (UEFA), verrait cette candidature anglaise d'un bon oeil.

"L'Angleterre dispose d'infrastructures fantastiques et d'une grande expérience. Proposer une candidature commune a plus de poids mais l'Angleterre, avec ce dont elle dispose, peut très bien organiser un Mondial seule ou avec le reste de la Grande-Bretagne", a estimé Ceferin.

David Gill, vice-président de la FIFA, a dit que l'Angleterre se pencherait sur la question après les révisions des procédures concernant les candidatures. L'Angleterre a déjà organisé le Mondial 1966 et l'Euro 1996 avant de se voir préférer la candidature russe pour 2018 malgré un rapport technique très positif.