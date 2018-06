Le journal des Diables : Courtois et Martinez veulent garder leur brevet d'invincibilité contre le Japon

Retrouvez chaque jour, les infos et les anecdotes de l'actualité de notre équipe nationale dans le Journal des Diables.

Ce vendredi, Thibaut Courtois et Roberto Martinez se sont présentés en conférence de presse, et Vincent Langendries vous donne des nouvelles toutes fraîches du noyau au lendemain de la victoire de la Belgique face à l'Angleterre (1-0).

Avec un entraînement complet à huis clos dispensé ce vendredi à Dedovsk, les Diables Rouges sont déjà entrés de plein pied dans la préparation de leur huitième de finale contre le Japon.

Après une victoire grâce à un but signé Adnan Januzaj, la Belgique a donc terminé première de son groupe et devra affronter le Japon. "Sur base du classement FIFA, nous partons favoris, a déclaré Roberto Martinez en conférence de presse à Dedovsk. Le Japon est très fort en transition et de nombreux joueurs sont doués techniquement. Je m'attends à un match difficile. Lors du dernier amical à Bruges (victoire belge 1-0 en novembre 2017, NDLR), ils s'étaient procuré de nombreuses occasions et Simon Mignolet avait été le meilleur joueur sur le terrain."

Le sélectionneur ne compte pas changer son approche après la phase de groupes. "Nous abordons les matches à élimination directe de la même manière", a-t-il assuré. "Tous les joueurs ont montré qu'ils étaient capables de prendre leurs responsabilités. Tout le monde a pu bénéficier de temps de jeu et les titulaires savent désormais quel niveau ils doivent atteindre pour conserver leur place."

En cas de victoire contre le Japon, les Diables Rouges pourraient défier le Brésil en quarts. La Seleçao, qui affrontera pour sa part le Mexique, a vécu un début de Mondial quelque peu poussif mais a terminé en tête de son groupe avec sept points. "Notre groupe, invaincu depuis longtemps (septembre 2016 contre l'Espagne en amical, NDLR), est confiant. Pouvoir battre le Brésil est un sentiment qui habite les joueurs."