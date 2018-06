Le Japon qualifié grâce au fair-play malgré sa défaite contre la Pologne

Déjà éliminée avant cette dernière rencontre du groupe H, la Pologne a mis un point d'honneur à quitter le Mondial sur une victoire. Lewandowski & Co. se sont imposés 0-1 face au Japon qui conserve tout de même sa deuxième place dans le groupe H grâce aux cartes jaunes. Le but décisif est tombé des pieds de Jan Bednarek à la 60e.

Les Samouraïs Bleus sont en effet à égalité de points avec le Sénégal (4 pts) et présentent aussi un même goal average (0) et un nombre de buts inscrits similaire (4). Leur confrontation directe s'étant terminée sur un 2-2, c'est donc le critère du fair-play qui entre en compte. Et à ce jeu-là, les Japonais se sont montrés les plus disciplinés avec quatre cartes jaunes contre six pour le Sénégal, battu par la Colombie 0-1 et éliminé.

Deuxième de sa poule donc, le Japon affrontera le vainqueur du groupe des Diables rouges.