Ce lundi 2 juillet à 20h à Rostov, les Diables rouges affronteront donc le Japon en huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Les Belges partent favoris dans ce duel mais méfiance même si le Japon n’occupe que la 60ème place au classement FIFA, la pire position pour les Samouraïs bleus depuis l’intronisation de ce système en 1993. Deuxième du groupe H, les Japonais ont assuré leur qualification grâce au … fair-play. Après trois journées, le Japon et le Sénégal possédaient le même nombre de points (4), la même différence de buts (0) et le même nombre de buts marqués (4). Pour départager les deux équipes, il a donc fallu activer le critère du fair play. Avec 4 jaunes contre 6 pour le Sénégal, les Japonais ont pu fêter une troisième qualification au deuxième tour en six participations, après 2002 et 2010.

Le système préférentiel : Depuis le début du tournoi, Akiro Nishino est resté fidèle à un système en 4-2-3-1. Celui-ci a bien fonctionné contre la Colombie (victoire 2-1) et contre le Sénégal (2-2). Par contre, les Samouraïs bleus se sont montrés moins convaincants contre la Pologne (défaite 0-1). Le coach nippon a opté pour une formation expérimentée avec des joueurs comme Hasebe, Kagawa, Yoshida ou encore Kawashima.

Le Japon, les points forts et faibles de l’adversaire des Diables rouges - © Tous droits réservés

Les forces : Maya Yoshida - © BENJAMIN CREMEL - AFP En défense, Maya Yoshida est la tour de contrôle et tout simplement LA vedette de l’équipe. Il est le plus grand de la sélection (1m89) et s'érige en tant que leader de l’équipe nationale. Il n’a pas peur d’aller aux duels, dispose d’un bon placement et sa relance est souvent précise. Maya Yoshida, qui évolue en Premier League (à Southampton), constitue enfin un réel danger sur les phases arrêtées.

Makoto Hasebe - © JORGE GUERRERO - AFP Au milieu de terrain, la plaque tournante s’appelle Makoto Hasebe. A 34 ans, le capitaine des Samouraïs bleus est la tête pensante. C’est lui qui oriente le jeu. Son expérience est indispensable à un poste clé. Il a effectué la grande partie de sa carrière en Allemagne (Wolfsburg de 2008 à 2013, à Nuremberg en 2013-2014 et à l’Eintracht Francfort depuis 2014). Son calme, sa sérénité et sa vista ont permis aux Japonais de se distinguer dans ce Mondial où il a été plus percutant qu’un Shinji Kagawa (Borussia Dortmund) qui a tendance à connaître des hauts et des bas dans une rencontre. Makoto Hasebe peut compter, à ses côtés, sur Gaku Shibasaki (26 ans – Getafe) qui récupère un nombre impressionnant de ballons.

Yuto Nagatomo-Takashi Inui - © ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP Sur le flanc gauche, Thomas Meunier aura du boulot pour contenir les assauts du duo Yuto Nagatomo-Takashi Inui. Ces deux-là pistonnent sans arrêt et sont infatigables. Takashi Inui possède de surcroît une frappe qui peut faire très mal. Il l’a notamment prouvé contre le Sénégal avec un but de toute beauté. En pointe, Yuya Osako est très remuant. Il participe énormément au jeu et n'est pas du genre à se contenter d'attendre les ballons dans le rectangle. Dans le jeu aérien, il possède une bonne détente et il l'a démontré contre la Colombie avec le but de la victoire inscrit de la tête sur coup de coin. Rigueur, discipline et solidarité sont les maîtres-mots de la sélection japonaise qui dispose de quelques éléments qui peuvent donc nous faire souffrir avec leur vivacité. Le coach du Japon peut aussi sortir de sa boîte des éléments tels que Keisuke Honda (buteur contre le Sénégal) ou encore Shinji Okazaki (champion d’Angleterre avec Leicester il y a deux ans). Cela avait payé contre les Lions de la Teranga.

Les faiblesses : Eiji Kawashima - © MARK RALSTON - AFP Le principal point faible de cette équipe japonaise est sans aucun doute son gardien : Eiji Kawashima (35 ans). L’ex-portier du Lierse et du Standard dispute son troisième mondial mais s’il possède de l’expérience, il n’est toutefois pas rassurant dans ses interventions. Sur les trois rencontres du groupe H, deux buts concédés sont tout simplement pour sa "pomme". Contre la Colombie, il prend trop de temps à plonger sur le coup franc de Quintero. Enfin, contre le Sénégal, il manque cruellement d’autorité sur le but de Sadio Mané. L’autre petite "faiblesse" est le flanc droit. L’arrière droit de Marseille, Hiroki Sakaï est un excellent joueur mais, devant lui, Genki Haragushi n’a pas été étincelant depuis le début du tournoi. Ce dernier n'a pas le même impact qu'Inui à gauche. Rassurant pour les Belges sachant que c’est le côté qui pose le plus de questions chez nous avec Carrasco et Vertonghen.

Le sélectionneur : Akira Nishino Akira Nishino - © BENJAMIN CREMEL - AFP Entraîneur japonais, Akira Nishino (63 ans) a pris le relais de Vahid Halilhodzic limogé quelques semaines avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde. Son expérience en tant qu’entraîneur se "limite" à une participation aux JO de 1996 avec le Japon à Atlanta et à une demi-finale de Coupe du Monde des clubs en 2008 avec Gamba Osaka. En peu de temps, il a cependant réussi à rendre une âme à l’équipe nationale. Et ce, en redonnant un peu de pouvoir aux anciens qui étaient délaissés par son prédécesseur. Il a gagné son pari de qualifier le Japon pour les huitièmes. La mission était loin d’être aisée. Philippe Troussier, ex-sélectionneur du Japon entre 1998 et 2002, avait même déclaré avant le tournoi que les Samouraïs bleus ne franchiraient pas la phase de poules du Mondial. "Même sous les ordres de José Mourinho ou Arsène Wenger, ce serait difficile pour le Japon d’atteindre les huitièmes", avait confié le coach français.

Les résumés des trois premiers matches du Japon: