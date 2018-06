Le Japon en quête d'une victoire historique

Sourire et décontraction au camp de base du Japon. A 48 heures de leur match face aux Diables Rouges, les Samouraïs Bleus se sont entraînés à 22 en l'absence de Shinji Okazaki. L'attaquant de Leicester, blessé à la cheville face à la Pologne est incertain pour le match face à la Belgique.

Un match que les Japonais espèrent historique. Jamais le 'pays du soleil levant' n'a dépassé le stade des 1/8èmes de finale de la Coupe du Monde.

Hotaru Yamaguchi : "Pour le Japon, c'est déjà bien d'être sorti des poules. Et si on pouvait faire partie des huit dernières équipes de la Coupe du Monde, ce serait un incroyable."

Pour ça, il faudra battre la Belgique et ses stars. Mais les Japonais et leur mental d'acier sont certains de leur qualités.

Takashi Usami : "Je pense que le match face à la Belgique sera très difficile. Mais nous allons jouer comme nous l'avons fait depuis le début de la Coupe du monde. Avec beaucoup d'énergie et de force. Je pense que si on fait ça, on peut gagner."

Après deux échecs aux portes des quarts de finale en 2002 et 2010, le Japon se sent prêt à écrire en Russie la plus belle page d'histoire de son football.