Le football et la Russie se tournent déjà vers Qatar 2022

La Coupe du Monde est terminée et l’on se tourne déjà sur la prochaine édition dans quatre ans au Qatar. Depuis plusieurs jours, Qatar 2022 s’est invité dans les deux plus importantes villes de Russie, Saint-Pétersbourg et Moscou. Plusieurs sites ont été installés pour présenter l’histoire, les traditions, la culture et bien sûr le football de ce petit pays du Proche-Orient. Les visiteurs peuvent y trouver les détails de la préparation du pays au Mondial. Reportage à Moscou de notre envoyé spécial Pascal Scimè.

Depuis 2010, l’attribution de la Coupe du monde au Qatar, n’a cessé d’alimenter les polémiques et les suspicions en tous genres… Corruption, respect des droits des travailleurs ou encore stades climatisés… Les sujets de discorde sont nombreux. Le Qatar a besoin de redorer son image… C’est le cas avec cette opération séduction. Quatre pavillons disposés aux lieux stratégiques de Moscou comme Gorki park permettent aux visiteurs de découvrir ce qui les attend en 2022 et de se familiariser avec le pays et ses traditions…

L’étroitesse du territoire permettra de répartir les installations sportives et touristiques de façon compacte. Les supporters pourraient même assister dans le meilleur des cas à quatre matches sur une journée. A découvrir aussi, le futur métro construit spécialement pour l’occasion.

Moscou est aussi parsemée de portails digitaux en liaison vidéo directe avec Doha… Cela plait manifestement beaucoup aux supporters qui peuvent voir ce qui se passe au même moment au Qatar… "C’est incroyable, je n’ai jamais vu un truc pareil. Regardez les gars, je lui fais signe et il me répond ! Inouï, je salue un type qui se trouve à l’aéroport de Doha" lancent ces supporters venus d’Australie. Les réactions d’émerveillement des fans sont à chaque fois identiques. Les passants se filment ou se prennent en photo devant ses portes qui s’ouvrent vers d’autres horizons à Doha mais aussi à d’autres endroits à Moscou ou Saint-Pétersbourg… Tous ces portails sont reliés entre eux en temps réel. Un enthousiasme qui dénote avec la sobriété et le stoïcisme des gardes qui veillent sur ces portes interactives 24h sur 24.

L’opération séduction Qatar 2022 est en marche, les autorités de l’Emirat espèrent que la 1ere Coupe du monde organisée au proche orient et en hiver soit aussi belle que celle qui vient de se terminer en Russie.