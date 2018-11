Le foot accro aux anti-inflammatoires

Les chiffres sont interpellants. A chaque match de la Coupe du Monde cet été en Russie, plus de la moitié des joueurs présents sur le terrain étaient sous anti-inflammatoires. Au total du tournoi, 726 prescriptions ont été délivrées pour ce type de traitement. Cela concerne donc 11 joueurs par rencontre (726 sur 64 matches).

Un constat alarmant qui n'est cependant pas nouveau. Remise dans le contexte : au total, il y a eu 2761 contrôles anti-dopage avant et pendant la compétition. Au final, aucun cas positif avéré mais une consommation massive d'anti-inflammatoires.

Le docteur Michel D'hooghe est le président de la commission médicale de la FIFA : "Ce n’est pas un phénomène nouveau. Nous l’avons déjà observé lors des précédentes éditions de la coupe du monde, notamment au Brésil. Il s’agit donc d’une confirmation. Sur le plan pharmacologique, le souci majeur, ce n’est donc pas le dopage à proprement parler mais l’usage excessif de ce type de médicaments, analgésiques et anti-inflammatoires. Nous avons même connu des groupes de 23 joueurs dans lesquels tous les membres étaient sous anti-inflammatoires. Certains en prenaient même 4 ou 5 différents chaque jour. Mais ce qui est inquiétant, c’est que le phénomène se généralise aux jeunes puisqu’on l’observe également de plus en plus dans des tournois pour jeunes de 15/16 ans."

Il y aurait donc une véritable culture de la consommation des anti-inflammatoires dans le monde du sport en général (le milieu de la course à pied, surtout les épreuves d’endurance, est également fortement touché par le phénomène) et plus particulièrement dans le milieu du foot.

Ce que confirme Nordin Jbari, ancien joueur et aujourd'hui consultant : "Les joueurs de foot ont en permanence de petites douleurs. Le recours aux anti-inflammatoires qui font disparaître ou apaisent ces petites douleurs est donc très fréquent. A l’époque, c’était du Voltaren que l’on prenait pour être plus à l’aise pour jouer. Cela nous aidait à être plus souvent sur le terrain qu’en dehors."

Les anti-inflammatoires ne figurent pas sur la liste des produits interdits. Ils ne sont pas considérés comme produits dopants. N'empêche, leur consommation excessive peut avoir avoir des conséquences graves sur la santé comme des troubles gastro-intestinaux et de l’insuffisance rénale notamment.

"A la fin de ma carrière, j’ai souffert de problèmes intestinaux, enchaîne Nordin Jbari. Ce n’est pas certain qu’il y ait un lien avec la consommation d’anti-inflammatoires mais ce qui est évident, c’est qu’une consommation excessive n’est pas bonne pour l’organisme. Mais parfois, les délais entre deux matches sont tellement courts que l’on peut comprendre qu’on y ait recours."

Mais au-delà des conséquences, Michel D'hooghe craint aussi la banalisation : "J’ai connu des joueurs qui refusaient de monter sur un terrain sans avoir pris préalablement leur comprimé ou leur suppositoire d’anti-inflammatoires. Ce qui est dangereux évidemment, c’est l’addiction. C’est ça qui n’est pas sain."