Le défenseur d'Eupen Moussa Wagué rentre dans l'histoire de la Coupe du monde

Moussa Wagué, latéral droit de l'AS Eupen, est une des surprises de la sélection du Sénégal. Auteur du second but des Lions de la Teranga, il est en effet entré dans les annales de la Coupe du Monde. Avec cette réalisation, il devient à l'âge de 19 ans et 236 jours le plus jeune buteur africain de l'histoire du Mondial.

Arrivé avec le statut de réserviste, Wagué a été préféré à l'expérimenté Lamine Gassama (Alanyaspor). Il est le deuxième joueur de moins de 20 ans à marquer dans cette édition 2018 après le Français Kylian Mbappé.

Le précédent record était la propriété du Ghanéen Draman Haminu, qui avait marqué contre les Etats-Unis à 20 ans et 82 jours en 2006.