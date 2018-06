Le Danemark punit un Pérou gaspilleur et rejoint la France en tête du groupe C

Le but décisif est tombé des pieds de Yussuf Yarari Poulsen à la 60e minute. Un goal qui permet aux Danois de rejoindre la France en tête du groupe avec trois points. Le Pérou, qui a gaspillé de nombreuses occasions et a manqué un penalty en fin de première période, est quant à lui dernier avec zéro point en compagnie de l’Australie.

Le Danemark est parvenu à se tirer du piège péruvien samedi en s’imposant 0-1 pour son entrée en lice dans le groupe C.

Le résumé de la rencontre

Très dynamique offensivement, le Pérou a immédiatement mis la pression dans le camp danois. Après un accrochage litigieux aux dépens de Flores dans le rectangle (3e), les Sud-Américains ont multiplié les envois à distance et les reconversions offensives rapides à l’image d’une tentative de Farfan, contrée par Kjaer (29e).

Alors que le Danemark commençait à trouver les solutions à ses problèmes et que la mi-temps approchait, le Pérou a bénéficié d’un penalty – accordé après visionnage du VAR – sur Cueva. Le petit attaquant a pris ses responsabilités mais a envoyé le ballon en tribunes (45e).

Le début de deuxième période était également à l’avantage de l’équipe de Ricardo Gareca. Peu concrets, les Péruviens se sont fait surprendre en contre à l’heure de jeu. Yussuf Yurari Poulsen a alors profité des larges espaces pour se présenter devant Gallese et placer au premier poteau pour le 0-1.

La réaction péruvienne a été immédiate et il a fallu un grand Schmeichel pour détourner d’une main l’envoi de Flores (61e)

La dernière demi-heure poussive des péruviens ne portera pas ses fruits et ce malgré l’entrée de son avant-centre vedette Guerrero, notamment protagoniste de deux occasions franches (64e et 79e) et une grosse occasion de Farfan détournée par Schmeichel (84e).

Le Danemark aurait pu s'offrir une fin de match plus calme mais Eriksen a manqué son face à face avec Gallese (86e). Une erreur sans conséquence pour l'équipe de Hareide Age qui décroche trois points importants dans l'optique d'une qualification pour les huitièmes.