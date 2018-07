Le Croate Rakitic jouera son 71ème match de la saison ce dimanche

S'il est aligné ce dimanche en finale de la Coupe du Monde, le Croate Ivan Rakitic disputera son 71ème match, toutes compétitions confondues. Ce qui fera de lui le joueur qui a disputé le plus de rencontres durant cette saison 2017-2018.

S'il joue contre la France, Rakitic devancera le Brésilien Willian (70) avec qui il partage actuellement la 1ère place de ce classement. Le Coréen Son complète le podium (68).

Avec le FC Barcelone, il a disputé 55 rencontres : 35 de Liga, 10 de C1, 8 de Coupe et 2 de Supercoupe d'Espagne. Il a été impliqué dans neuf buts (quatre réalisations, cinq passes).

En sélection, il a joué 15 matchs depuis le 2 septembre (deux buts, une passe). Son sélectionneur ne le ménage même pas : pendant le Mondial, il a joué 548 minutes pour le moment. Seuls Luka Modric et Dejan Lovren ont été plus utilisés par Zlatko Dalic.

Avec Modric, Rakitic est un des héros de la formation croate. A son actif, il a notamment un but contre l'Argentine et des tirs au buts victorieux contre la Russie et le Danemark.