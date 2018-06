Le Coup de "Phil" : "Une journée sans penser au foot, c'est une bonne chose"

Les Diables, fatigués par les efforts des derniers jours, ont "reçu" un jour de repos. Philippe Albert, notre consultant, voit cette décision d'un bon œil.



"Les derniers tests physiques montraient une surcharge chez certains Diables. Ce qui est assez logique vu la débauche d'énergie déployée depuis quelques semaines et la chaleur qui régnait à Sotchi face au Panama. C'est probablement une excellente chose pour eux de pouvoir se reposer", explique l'ancien défenseur.



"Il faut se mettre en tête que tous ses joueurs ont entre 40 et 50 matches dans les jambes depuis le début de la saison. Les organismes ont été soumis à très rude épreuve. Physiquement ça va faire du bien mais psychologiquement aussi. Une journée sans penser au football, c'est une bonne chose pour tout le monde".



Le staff des Diables se soucie du moindre détail et a été très attentif aux signaux envoyés par les tests. Ce qui pourrait éviter des situations vécues par le passé. "Physiquement un joueur peut-être au top et après le match être complètement lessivé. En 1994, les tests physiques de Staelens et Van der Elst étaient très bons. Ils ont terminé sous baxter après le match contre les Pays-Bas. Il ne faut pas en arriver à ce point-là avec nos Diables aujourd'hui."