Le coup de Phil est... un coup d'état : Philippe Albert sélectionneur des Diables Rouges !

A 48 heures de Belgique-Angleterre, Philippe Albert endosse le costume de sélectionneur. Il dévoile la composition qu'il alignerait face aux Three Lions.



Dans les buts, notre consultant ferait "plaisir à Mignolet". "Il est tout le temps dans l'ombre, sans se plaindre. Ce serait une bonne récompense pour lui."



"Derrière, j'alignerais Alderweireld, Vermaelen et Boyata". Et sur les flancs "Chadli à la place de Meunier à droite et Carrasco à gauche". Dans l'entre-jeu place à "Fellaini et Dembélé". Et en attaque, Albert placerait Thorgan Hazard et Januzaj en soutien de Batshuayi.



L'ancien défenseur chamboulerait totalement le onze de départ belge. "Avec trois joueurs menacés (Meunier, De Bruyne et Vertonghen) et trois joueurs avec des petits pépins physiques (Mertens, Lukaku et Hazard), ça ne sert strictement à rien de prendre des risques. C'est selon moi la meilleure équipe possible."



"Roberto Martinez a mon numéro, il m'appelle quand il veut", glisse avec humour l'ex-Diable. "Il y aura l'un ou l'autre changements par rapport à ma compo. Mais on peut lui faire confiance. On a encore pu constater ce mardi que tout le monde est très impliqué. Il y a une bonne humeur qui se dégage de ce groupe. Et c'est avec ce genre d'ambiance qu'on peut aller très loin dans un tournoi. Il n'y a aucun clan dans cette équipe d'après ce que je vois. Et cela se voit sur le terrain".