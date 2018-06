Le coup de "Phil": "Eden Hazard a réussi à faire passer son message"

A l’issue de la rencontre remportée par la Belgique face au Panama (3-0), Eden Hazard a déclaré qu’il avait secoué Romelu Lukaku à la mi-temps. Cela a fait du bruit mais pour Philippe Albert, "il a pris son rôle de capitaine très au sérieux, sur un ton ironique je suppose. Je vois mal Eden faire passer un message à Romelu avec un discours style Gerets ou Vandereycken. Cela a fonctionné car Romelu a marqué deux buts en seconde période. Donc, c’est parfait".

Eden Hazard aurait dit qu’on jouait à 10 en première mi-temps. Philippe Albert réplique avec le sourire : "Il était gentil en disant à 10. Il a réussi à faire passer son message."

En ce qui concerne de Roberto Martinez et son agacement lié aux critiques malgré les succès, notre consultant affirme : "Comme il le dit souvent, il recherche la perfection et les journalistes et consultants recherchent aussi cette perfection. Donc, quand on voit quelque chose qui ne va pas, on met le doigt dessus. Si cela ne lui plaît pas, ce n’est pas notre problème. Il est payé pour régler les soucis et j’espère qu’il le fera de manière positive afin qu’on puisse vivre une Coupe du Monde extraordinaire parce qu’on a les qualités".