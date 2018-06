Le coach suédois furieux après la défaite contre l'Allemagne

"Ca m'a vraiment agacé et mis en colère": le sélectionneur suédois Janne Andersson n'a pas apprécié que les joueurs allemands soient venus fêter leur victoire (2-1) samedi à Sotchi, "en courant dans notre direction, en faisant des gestes sous notre nez".

"Il y avait beaucoup de gens sur notre banc qui étaient vraiment agacés, on s'est battu pendant 95 minutes (but allemand marqué à la 90e+5) et quand le coup de sifflet final est donné, vous vous serrez la main et vous partez, j'étais vraiment très en colère", a-t-il ajouté.

"Ca ne se fait pas: vous vous congratulez ensemble et vous laissez l'adversaire à sa tristesse, vous ne réagissez pas comme ça, aussi fort. Fin de la discussion", a-t-il conclu.

"Je n'ai pas assisté à la scène", a répondu son homologue allemand Joachim Löw. "Après le coup de sifflet, nous étions concentrés sur autre chose avec mes assistants, nous fêtions ça, je n'ai pas vu de gestes vers le banc suédois, du tout".

"A part ça", a encore commenté Janne Andersson, "beaucoup d'émotions bouillonnent en moi et c'est difficile de faire une analyse. Nous avons livré un excellent match et nous devions jouer de la manière dont nous l'avons fait. Nous avons joué comme lors de précédents matches contre de grandes nations et nous avons marqué un but splendide.

Je ne veux pointer la responsabilité de personne mais si on regarde les images télévisées, les gens qui les ont vues m'ont dit qu'il y avait penalty en faveur de Marcus Berg. Ce penalty est peut-être ce qui nous a manqué en fin de match pour résister à une équipe comme l'Allemagne.

Mais nous avons fait une bonne première période malgré tout. En seconde, ils ont marqué rapidement et tout était plus difficile, même s'ils n'ont pas généré beaucoup d'occasions très nettes. Dans l'ensemble, je trouve malvenu qu'on n'ait pas pris au moins un point. Je ne blâme personne tactiquement, je suis encore trop dans l'émotion, c'est sans doute la fin de match la plus pénible de ma carrière. Mais toute notre équipe est encore en vie. Nous allons donc panser nos plaies et nous tourner vers le troisième match.



