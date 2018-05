Le capitaine du Panama, adversaire des Belges au Mondial, blessé aux ischio-jambiers

Roman Torres, joueur des Seattle Sounders en MLS, championnat nord-américain de football, souffre d'une "petite lésion musculaire". Le capitaine du Panama, premier adversaire des Diables au Mondial en Russie, l'a annoncé sur son compte Twitter.

"Une petite lésion musculaire me contraint à m'arrêter. Mais, grâce à Dieu, je vais récupérer et reviendrai aider mes coéquipiers à Seattle et en sélection", a écrit le défenseur central de 32 ans sur le réseau social.

Brian Schmetzer, son entraîneur à Seattle, ne s'est pas montré très rassurant. "Ce n'est pas bon du tout", a-t-il dit sans toutefois préciser la durée de l'indisponibilité de son joueur.

Torres, 106 sélections et 10 buts pour la "Marea Roja", évolue chez les Sounders depuis août 2015. La Belgique défiera le Panama le lundi 18 juin à Sotchi pour son premier match dans le groupe G.